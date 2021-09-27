Защитник «Краснодара» Рамирес объяснил, почему решил получить российское гражданство

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Эквадорский защитник футбольного клуба «Краснодар» Кристиан Рамирес рассказал, почему решил получить гражданство России.
Защитник «Краснодара» Рамирес объяснил, почему решил получить российское гражданство
  • ©fckrasnodar.ru

«Живу в России уже несколько лет — почувствовал, что время пришло. На самом деле я давно хотел получить российское гражданство. Когда появилась возможность, сразу ей воспользовался. Это может очень пригодиться в будущем», — приводит слова Рамиреса официальный сайт «Краснодара».

По словам защитника, после завершения карьеры он может остаться жить в России.

«Никогда не знаешь, как всё сложится. Поэтому я решил подтянуть русский язык и оформить гражданство», — сказал он.

В нынешнем сезоне Рамирес провёл восемь матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ с «Нижним Новгородом».

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