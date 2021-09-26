Дзюба восхитился победой Усика и назвал его гением

Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на выступление украинского боксёра Александра Усика в поединке против британского спортсмена Энтони Джошуа.

«Усик реально хорош. Реально! Легенда! Православный парень, наш. Гений! Выиграл в одну калитку прям», — сказал Дзюба в своём Instagram.

В бою за титул чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации WBA Super, Всемирной боксёрской организации (WBO), Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) британец Энтони Джошуа проиграл украинцу Александру Усику.

Ранее Джошуа прокомментировал поражение от Усика.