Джошуа — о бое с Усиком: я ничего не видел одним глазом с девятого раунда

Британский боксёр Энтони Джошуа прокомментировал поражение от украинца Александра Усика.

«Я ничего не видел одним глазом с девятого раунда. Такое случается со мной впервые. Дышал я хорошо, лёгкие в порядке, меня хватило на все 12 раундов», — сказал Джошуа на пресс-конференции после боя.

Боксёр ответил, какой был план после того, как он перестал видеть одним глазом.

«План был оставаться в процессе. Александр держал хороший темп, но всё равно пропускал много ударов. В реванше я усилю свои удары. Думаю, дело не в нём, а во мне. Я дал Усику слишком много возможностей. Мне нужно поработать над ошибками. Это был хороший шахматный поединок, я хотел его перебоксировать. Я точно знаю, что вернусь сильнее», — сказал он.

Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее сообщалось, что Усик победил Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.