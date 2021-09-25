Семак — о победе над «Крыльями Советов»: нам не хватало лёгкости и свежести
- Reuters
«Пропустили первыми, поэтому пришлось приложить больше усилий для победы. Не хватало лёгкости и свежести. Матч сложился тяжело. Много контролировали игру, но создали меньше моментов, чем обычно», — цитирует Семака РИА Новости.
По его словам, в концовке игры был голевой момент у «Крыльев», который футболисты самарской команды не смогли реализовать.
«Счастье, что соперник не забил», — сказал он.
По мнению Семака, «Зениту» необходимо было хладнокровнее играть в штрафной соперника, чтобы забить больше мячей.
«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ. Дзюба отличился на 35-й минуте игры. Нападающий также заработал пенальти, который реализовал Алексей Сутормин (79'). В составе самарской команды отличился Антон Зиньковский (14').
Ранее Дзюба вновь заявил, что пока не готов играть за сборную России.