Дзюба вновь заявил, что пока не готов играть за сборную России

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба ещё раз прокомментировал свой отказ выступать за сборную России по футболу.

«Сборная? Пока двоеточие поставлено. Набираем форму пока», — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».

В октябре сборная России проведёт матчи со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября). Дзюба отказался от вызова в национальную команду, несмотря на то что главный тренер Валерий Карпин включил его в расширенный список.

Ранее бывший комментатор, а ныне популярный блогер Василий Уткин выразил мнение по поводу отказа Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отборочного цикла чемпионата мира — 2022.