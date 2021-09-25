Дзюба вновь заявил, что пока не готов играть за сборную России

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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба ещё раз прокомментировал свой отказ выступать за сборную России по футболу.
Дзюба вновь заявил, что пока не готов играть за сборную России
  • РИА Новости

«Сборная? Пока двоеточие поставлено. Набираем форму пока», — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».

В октябре сборная России проведёт матчи со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября). Дзюба отказался от вызова в национальную команду, несмотря на то что главный тренер Валерий Карпин включил его в расширенный список.

Ранее бывший комментатор, а ныне популярный блогер Василий Уткин выразил мнение по поводу отказа Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отборочного цикла чемпионата мира — 2022.

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