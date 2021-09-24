Источник: бывший финский арбитр станет заместителем главы департамента судейства РФС

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Бывший финский арбитр Йоуни Хютия займёт пост заместителя главы судейского департамента Российского футбольного союза (РФС).
Источник: бывший финский арбитр станет заместителем главы департамента судейства РФС
  • Reuters

Об этом сообщает Eurostavka. По информации источника, переговоры со специалистом находятся на заключительной стадии. Хютия был рефери ФИФА с 1997 по 2009 год. С 2013 года он занимал должность инспектора ФИФА. Кроме того, с 2017-го возглавляет судейский комитет Финляндии.

Главой судейского комитета РФС был назначен португалец Витор Перейра, сменивший на этом посту венгра Виктора Кашшаи.

Ранее Хусаинов заявил, что назначение Перейры не решит проблем в российском судействе.

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