Источник: бывший финский арбитр станет заместителем главы департамента судейства РФС
- Reuters
Об этом сообщает Eurostavka. По информации источника, переговоры со специалистом находятся на заключительной стадии. Хютия был рефери ФИФА с 1997 по 2009 год. С 2013 года он занимал должность инспектора ФИФА. Кроме того, с 2017-го возглавляет судейский комитет Финляндии.
Главой судейского комитета РФС был назначен португалец Витор Перейра, сменивший на этом посту венгра Виктора Кашшаи.
Ранее Хусаинов заявил, что назначение Перейры не решит проблем в российском судействе.