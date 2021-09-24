Источник: бывший финский арбитр станет заместителем главы департамента судейства РФС

Бывший финский арбитр Йоуни Хютия займёт пост заместителя главы судейского департамента Российского футбольного союза (РФС).

Об этом сообщает Eurostavka. По информации источника, переговоры со специалистом находятся на заключительной стадии. Хютия был рефери ФИФА с 1997 по 2009 год. С 2013 года он занимал должность инспектора ФИФА. Кроме того, с 2017-го возглавляет судейский комитет Финляндии.

Главой судейского комитета РФС был назначен португалец Витор Перейра, сменивший на этом посту венгра Виктора Кашшаи.

Ранее Хусаинов заявил, что назначение Перейры не решит проблем в российском судействе.