Хусаинов: назначение Перейры не решит проблем в российском судействе

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов прокомментировал назначение на должность главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) португальца Витора Перейры.

«Назначение иностранца на должность главы департамента судейства РФС не решает проблемы, которые есть в нашем футболе», — цитирует Хусаинова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, приход в РФС португальца — это попытка отвлечь внимание футбольной общественности от злободневных проблем, среди которых — подготовка резервов и низкое качество судейства.

«Дело в том, что эти две составляющее являются залогом уровня футбола», — пояснил он.

Перейра был профессиональным арбитром с 1980 по 2002 год.

После окончания карьеры арбитра он работал на административных должностях, связанных с судейством.

Ранее Хачатурянц подтвердил, что Перейра будет назначен главой департамента судейства РФС.