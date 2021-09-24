Хусаинов: назначение Перейры не решит проблем в российском судействе

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Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов прокомментировал назначение на должность главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) португальца Витора Перейры.
Хусаинов: назначение Перейры не решит проблем в российском судействе
  • © РФС

«Назначение иностранца на должность главы департамента судейства РФС не решает проблемы, которые есть в нашем футболе», — цитирует Хусаинова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, приход в РФС португальца — это попытка отвлечь внимание футбольной общественности от злободневных проблем, среди которых — подготовка резервов и низкое качество судейства.

«Дело в том, что эти две составляющее являются залогом уровня футбола», — пояснил он.

Перейра был профессиональным арбитром с 1980 по 2002 год.

После окончания карьеры арбитра он работал на административных должностях, связанных с судейством.

Ранее Хачатурянц подтвердил, что Перейра будет назначен главой департамента судейства РФС.

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