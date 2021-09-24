Дмитрий Комбаров назвал Галицкого большим человеком в истории российского футбола

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Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на признание президента «Краснодара» Сергея Галицкого о своей болезни.
Дмитрий Комбаров назвал Галицкого большим человеком в истории российского футбола
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Сергей Галицкий — большой человек в истории российского футбола. Я желаю ему крепкого здоровья. Очень надеюсь, что он сможет перебороть свою болезнь. Сергей создал большую инфраструктуру, построил невероятный стадион. Галицкий по-настоящему болеет своим делом, командой и академией. Дай бог таких людей, как он, побольше. Такие личности необходимы российскому футболу, они оживляют его», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».

Галицкий сообщил YouTube-каналу «Коммент.Шоу», что пропускает матчи «Краснодара» из-за болезни.

Ранее Червиченко рассказал, что может ждать «Краснодар» без Галицкого.

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