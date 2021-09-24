Червиченко рассказал, что может ждать «Краснодар» без Галицкого

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможность управления футбольным клубом «Краснодар» без прямого участия его собственника Сергея Галицкого.
Червиченко рассказал, что может ждать «Краснодар» без Галицкого
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«Вопрос в том, кому Галицкий это правление доверит. Вопрос: будут ли это богатые люди в правлении или же небогатые? Можно предполагать всё что угодно — это дело неблагодарное. Сможет ли клуб существовать без Галицкого? Если сохранится финансирование, то, наверное, да. Отдавать деньги и радоваться результату — это одно. Если не отдавать деньги, то будут проблемы и команда постепенно умрёт», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 13 очками в восьми матчах.

Ранее Галицкий рассказал, как относится к Карпину.

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