Галицкий: отношусь к Карпину с огромным уважением

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Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий поделился мнением о главном тренере сборной России Валерии Карпине.
Галицкий: отношусь к Карпину с огромным уважением
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«Валерий Георгиевич для меня сильно эволюционировал. Он умудрённый опытом тренер. У него было всё — «Спартак», «Армавир», «Матч ТВ». Я с огромным уважением отношусь к Карпину», — сказал Галицкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

По мнению владельца краснодарского клуба, Карпин научился подстраиваться под материал, который у него есть.

«Валерий Георгиевич абсолютно великолепный спикер. Иногда перебарщивал с агрессивностью, но его интересно слушать. Хочется, чтобы у него получилось», — сказал он.

После шести туров отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года сборная Россия с 13 очками идёт на втором месте в турнирной таблице группы H, уступая Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей.

Ранее Галицкий высказался о выступлении сборной России на чемпионате Европы по футболу — 2020.

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