Галицкий: не считаю, что Евро-2020 был неудачным для сборной России

Владелец футбольного клуба «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате Европы по футболу — 2020.

«Не считаю, что Евро-2020 был неудачным для России. У нас северная страна, где 40% времени нельзя заниматься футболом! У нас не играют 140 миллионов в футбол. Сборная России может выступать как удачно, так и неудачно. У нас было космическое выступление на чемпионате мира. Эта сказка не может продолжаться», — сказал Галицкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

По мнению владельца краснодарского клуба, в России недостаточное количество детей играют в футбол.

«Получился не самый удачный опыт на чемпионате Европы. К сожалению, я его не смотрел и не могу тут комментировать. Я считаю, что сборная России должна играть первым номером. Мы можем уступить, но мы должны дарить болельщикам праздник», — подытожил он.

Напомним, что сборная России не смогла пройти в плей-офф чемпионата Европы. На групповом этапе национальная команда одержала победу над Финляндией, а также уступила Бельгии и Дании.

Ранее Галицкий высказался о государственном финансировании российских клубов.