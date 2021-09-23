Трусова снялась с произвольной программы Кубка России в Сызрани

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Александра Трусова не примет участия в произвольной программе первого этапа Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.
Трусова снялась с произвольной программы Кубка России в Сызрани
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Это следует из стартового протокола произвольной программы, в котором Трусова отсутствует.

Фигуристка выиграла короткую программу. За её исполнение она получила от судей 74,53 балла.

Вторая — Елизавета Туктамышева, набравшая 68,66 балла. Третья — Вероника Яметова 65,49.

Произвольная программа пройдёт 24 сентября.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, что важнее для Трусовой — пять безошибочных четверных в произвольной или идеальная короткая программа с тройным акселем.

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