Трусова снялась с произвольной программы Кубка России в Сызрани
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Это следует из стартового протокола произвольной программы, в котором Трусова отсутствует.
Фигуристка выиграла короткую программу. За её исполнение она получила от судей 74,53 балла.
Вторая — Елизавета Туктамышева, набравшая 68,66 балла. Третья — Вероника Яметова 65,49.
Произвольная программа пройдёт 24 сентября.
Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, что важнее для Трусовой — пять безошибочных четверных в произвольной или идеальная короткая программа с тройным акселем.