Перейра высказался о возможном приглашении иностранных арбитров на матчи РПЛ

Новый глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Витор Перейра ответил на вопрос о возможном приглашении иностранных арбитров на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Нет, мы считаем, что уровень российских арбитров достаточно хороший. Участники футбольного процесса достаточно доверяют российским рефери», — приводит слова главы департамента судейства РФС РИА Новости.

Перейра был профессиональным арбитром с 1980 по 2002 год.

После окончания карьеры арбитра он работал на административных должностях, связанных с судейством.

Ранее Хачатурянц подтвердил, что Перейра будет назначен главой департамента судейства РФС.