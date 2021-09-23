Перейра высказался о возможном приглашении иностранных арбитров на матчи РПЛ
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- РИА Новости
«Нет, мы считаем, что уровень российских арбитров достаточно хороший. Участники футбольного процесса достаточно доверяют российским рефери», — приводит слова главы департамента судейства РФС РИА Новости.
Перейра был профессиональным арбитром с 1980 по 2002 год.
После окончания карьеры арбитра он работал на административных должностях, связанных с судейством.
Ранее Хачатурянц подтвердил, что Перейра будет назначен главой департамента судейства РФС.