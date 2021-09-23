Перейра рассказал о задачах на посту главы департамента судейства РФС
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- РИА Новости
«Наша работа будет основываться на двух столпах. Первое — будем работать над тем, чтобы как можно большее количество арбитров получили сертификаты VAR. Отдельно будем вырабатывать единый подход, чтобы игры выглядели более быстрыми и привлекали большее внимание. Второе — будем повышать образование рефери, выстраивать их карьерную пирамиду, чтобы они могли развивать свою профессию», — приводит слова главы департамента судейства РФС РИА Новости.
Перейра был профессиональным арбитром с 1980 по 2002 год.
После окончания карьеры арбитра работал на административных должностях, связанных с судейством.
Ранее Хачатурянц подтвердил, что Перейра будет назначен главой департамента судейства РФС.