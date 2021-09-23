Перейра рассказал о задачах на посту главы департамента судейства РФС

Инструктор Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Витор Перейра прокомментировал своё назначение главой судейского комитета Российского футбольного союза (РФС).

«Наша работа будет основываться на двух столпах. Первое — будем работать над тем, чтобы как можно большее количество арбитров получили сертификаты VAR. Отдельно будем вырабатывать единый подход, чтобы игры выглядели более быстрыми и привлекали большее внимание. Второе — будем повышать образование рефери, выстраивать их карьерную пирамиду, чтобы они могли развивать свою профессию», — приводит слова главы департамента судейства РФС РИА Новости.

Перейра был профессиональным арбитром с 1980 по 2002 год.

После окончания карьеры арбитра работал на административных должностях, связанных с судейством.

Ранее Хачатурянц подтвердил, что Перейра будет назначен главой департамента судейства РФС.