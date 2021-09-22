Сумма строительства «СКА Арены» составит 38 миллиардов рублей
- РИА Новости
«Предварительно расчёт стоимости арены составил 38,5 млрд рублей, из которых не более 10 млрд выделяются из городского бюджета», — цитирует Калабина «Чемпионат».
Гендиректор отметил, что после заключения экспертов по сметной стоимости стадиона она изменится на 10—15%.
Напомним, что на «СКА Арене» пройдут матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года.
Ранее в Петербурге прошла презентация официального логотипа ЧМ-2023 по хоккею.