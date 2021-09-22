Сумма строительства «СКА Арены» составит 38 миллиардов рублей

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Генеральный директор «СКА Арены» Евгений Калабин рассказал о стоимости строительства стадиона.
Сумма строительства «СКА Арены» составит 38 миллиардов рублей
  • РИА Новости

«Предварительно расчёт стоимости арены составил 38,5 млрд рублей, из которых не более 10 млрд выделяются из городского бюджета», — цитирует Калабина «Чемпионат».

Гендиректор отметил, что после заключения экспертов по сметной стоимости стадиона она изменится на 10—15%.

Напомним, что на «СКА Арене» пройдут матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Ранее в Петербурге прошла презентация официального логотипа ЧМ-2023 по хоккею.

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