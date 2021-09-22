Капризов установил рекорд по зарплате среди новичков НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщает американский журналист Майкл Руссо на своей странице в Twitter, нападающий, подписавший контракт с «Миннесотой» на пять лет и $45 млн, установил рекорд НХЛ.

После введения в лиге потолка зарплат ни один игрок не начинал свой второй сезон с годовой зарплатой в размере $9 млн при 55 матчах.

В прошедшем сезоне Капризов сыграл в 55 встречах, в которых набрал 51 (27 + 24) очко. В плей-офф россиянин провёл семь игр и набрал три (2 + 1) очка.

По итогам сезона он получил приз, вручаемый лучшему новичку сезона, — «Колдер Трофи».

Ранее сообщалось, что Капризов продлил контракт с «Миннесотой».