Рангник назвал причину неудовлетворительных результатов российских клубов в еврокубках
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«Ошибочно считать, что иностранцы в российском футболе обязательно должны быть опытными парнями за 30. Именно такая позиция привела к регрессу российских клубов в еврокубках. Лучшие европейские команды как раз стремятся к тому, чтобы инвестировать в потенциальных звёзд с ранних лет, когда они ещё голодны до успеха и славы. В таком случае клубы могут выиграть финансово, а игроки — в плане карьеры», — приводит слова Рангника «Спорт-Экспресс».
В настоящее время Россия занимает 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА.
Ранее Рангник назвал контрпродуктивным действие лимита на легионеров в РПЛ.