Рангник назвал причину неудовлетворительных результатов российских клубов в еврокубках

Руководитель московского «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник выразил свою точку зрения касательно ухудшения результатов российских клубов в европейских турнирах.

«Ошибочно считать, что иностранцы в российском футболе обязательно должны быть опытными парнями за 30. Именно такая позиция привела к регрессу российских клубов в еврокубках. Лучшие европейские команды как раз стремятся к тому, чтобы инвестировать в потенциальных звёзд с ранних лет, когда они ещё голодны до успеха и славы. В таком случае клубы могут выиграть финансово, а игроки — в плане карьеры», — приводит слова Рангника «Спорт-Экспресс».

В настоящее время Россия занимает 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Ранее Рангник назвал контрпродуктивным действие лимита на легионеров в РПЛ.