Рангник назвал контрпродуктивным действие лимита на легионеров в РПЛ

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Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник высказался о существующем лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Рангник назвал контрпродуктивным действие лимита на легионеров в РПЛ
  • Reuters

«Искусственное ограничение иностранцев, на мой взгляд, контрпродуктивно. Это тянет за собой инфляцию внутреннего рынка и падение уровня российских футболистов из-за отсутствия конкуренции. Лимит никак не поможет росту результатов национальной команды страны. Это ошибка! Когда-то то же самое предлагали в Англии, чтобы повысить уровень выступлений сборной. Но результат в итоге пришёл не из-за ограничений, а благодаря реформам в юношеском футболе. Уровень футболистов, выходящих из клубных академий, вырос настолько, что вопрос лимита перестал быть существенным. Разговоры об искусственных ограничениях были забыты», — приводит слова Рангника «Спорт-Экспресс».

В настоящее время в заявке каждой команды РПЛ не может быть больше восьми легионеров.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин не согласился с президентом страны Владимиром Путиным и выступил за отмену лимита на легионеров.

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