Карпин не согласился с Путиным и выступил за отмену лимита на легионеров

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал позицию президента страны Владимира Путина в вопросе лимита на легионеров в российском футболе.
Карпин не согласился с Путиным и выступил за отмену лимита на легионеров
  • РИА Новости

«Владимир Владимирович сказал, что лимит надо оставлять, — я считаю, что нет. Глобально моё мнение: лимит мешает. Правильное оно или нет, это другой вопрос», — заявил Карпин в интервью YouTube-каналу «Вышли!».

По его мнению, не обязательно сразу полностью отказываться от лимита на иностранных игроков. Необходимо сделать так, чтобы российский футбол при определённом лимите стал более конкурентоспособным.

«В Европе европейские футболисты не считаются иностранцами. Как вариант раз мы находимся в Европе как футбольная страна, то пусть и у нас европейцы не будут считаться иностранцами», — предложил Карпин.

В настоящее время в заявке российского клуба на сезон не может быть больше восьми легионеров. При этом их количество на поле не лимитировано.

Ранее Путин выступил против отмены лимита на легионеров.

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