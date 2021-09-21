«Айлендерс» заключили новый контракт с Тимашовым
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Об этом сообщается на официальной странице клуба в Twitter.
Срок и условия контракта с нападающим не уточняются.
В прошлом сезоне Тимашов провёл один матч за «Айлендерс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а также 22 встречи за «Бриджпорт» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), набрав 11 очков.
Всего на его счету 45 матчей и девять очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
Ранее пресс-служба «Детройт Ред Уингз» сообщила, что защитник Джаред Макайзек потерял сознание во время товарищеского матча с «Коламбус Блю Джекетс».