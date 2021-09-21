«Айлендерс» заключили новый контракт с Тимашовым

«Нью-Йорк Айлендерс» объявили о подписании контракта с нападающим Дмитрием Тимашовым.

Об этом сообщается на официальной странице клуба в Twitter.

Срок и условия контракта с нападающим не уточняются.

В прошлом сезоне Тимашов провёл один матч за «Айлендерс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а также 22 встречи за «Бриджпорт» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), набрав 11 очков.

Всего на его счету 45 матчей и девять очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее пресс-служба «Детройт Ред Уингз» сообщила, что защитник Джаред Макайзек потерял сознание во время товарищеского матча с «Коламбус Блю Джекетс».