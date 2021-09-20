Хоккеист «Детройта» Макайзек потерял сознание во время игры с «Коламбусом»
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21-летний Макайзек ударился о борт после силового приёма со стороны форварда Джеймса Малатесты, сообщается на странице «Ред Уингз» в Twitter.
Хоккеист был доставлен в больницу. Сейчас он чувствует себя нормально.
Игра прошла в городе Траверс-Сити (Мичиган) в рамках тренировочного лагеря новичков. Матч завершился со счетом 7:3 в пользу «Коламбуса». Российский форвард «Коламбуса» Егор Чинахов оформил хет-трик.
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