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Хоккеист «Детройта» Макайзек потерял сознание во время игры с «Коламбусом»

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Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» сообщила, что защитник «красных крыльев» Джаред Макайзек потерял сознание во время товарищеского матча против «Коламбус Блю Джекетс».
Хоккеист «Детройта» Макайзек потерял сознание во время игры с «Коламбусом»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

21-летний Макайзек ударился о борт после силового приёма со стороны форварда Джеймса Малатесты, сообщается на странице «Ред Уингз» в Twitter.

Хоккеист был доставлен в больницу. Сейчас он чувствует себя нормально.

Игра прошла в городе Траверс-Сити (Мичиган) в рамках тренировочного лагеря новичков. Матч завершился со счетом 7:3 в пользу «Коламбуса». Российский форвард «Коламбуса» Егор Чинахов оформил хет-трик.

Ранее генменеджер «Миннесоты» прокомментировал ситуацию с контрактом Кирилла Капризова.

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