Хоккеист «Детройта» Макайзек потерял сознание во время игры с «Коламбусом»

Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» сообщила, что защитник «красных крыльев» Джаред Макайзек потерял сознание во время товарищеского матча против «Коламбус Блю Джекетс».

21-летний Макайзек ударился о борт после силового приёма со стороны форварда Джеймса Малатесты, сообщается на странице «Ред Уингз» в Twitter.

Хоккеист был доставлен в больницу. Сейчас он чувствует себя нормально.

Игра прошла в городе Траверс-Сити (Мичиган) в рамках тренировочного лагеря новичков. Матч завершился со счетом 7:3 в пользу «Коламбуса». Российский форвард «Коламбуса» Егор Чинахов оформил хет-трик.

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