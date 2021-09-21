«Барселона» ушла от поражения в матче Примеры с «Гранадой» благодаря голу на 90-й минуте

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«Барселона» на своём поле сыграла вничью с «Гранадой» в матче пятого тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 1:1.

На второй минуте гостей вывел вперёд Домингуш Дуарте, а на 90-й Рональд Араухо спас ничью для каталонцев.

«Барселона» набрала девять очков и теперь делит пятое и шестое места с «Атлетиком» из Бильбао. «Гранада» (3) же находится на 17-й строчке.  

Ранее тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на слухи об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

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