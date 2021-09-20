Карпин отреагировал на слухи об интересе «Барселоны» к Захаряну

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал информацию о желании «Барселоны» приобрести полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«А я не верю. Писали бы конкретно: «Такой-то, Вася Пупкин из окружения Захаряна», агент Захаряна или папа Захаряна — тогда есть конкретный человек, который про это говорит», — цитирует Карпина YouTube-канал «Вышли!».

По словам Карпина, сложно понять, что думает сам Захарян о возможном интересе к нему со стороны «Барселоны» пока нет конкретного предложения.

«Не по словам источника, а конкретное предложение «Динамо» от «Барселоны», — сказал Карпин.

Журналист Нобель Арустамян сообщил, что «Барселона» хочет подписать контракт с 18-летним Захаряном. По его словам, трансфер может состояться летом 2022 года. Утверждается, что скауты каталонского клуба прилетали в Москву на игры «Динамо», чтобы оценить игру Арсена.

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Динамо» восемь матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил два мяча и отдал две результативных передачи.

Ранее агент Захаряна прокомментировал новость об интересе «Барселоны».