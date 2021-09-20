Кафанов высказался о возвращении Сафонова в сборную России

Короткая ссылка
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов прокомментировал включение в расширенный список национальной команды голкипера ФК «Краснодар» Матвея Сафонова.
Кафанов высказался о возвращении Сафонова в сборную России
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Сафонов после того, как его не вызвали в национальную команду, ещё до сентябрьских матчей провёл два хороших матча с «Рубином» и «Локомотивом». Ещё после «Рубина» позвонил Матвею и сказал ему: «Такой Сафонов сборной нужен», — заявил Кафанов в интервью «Чемпионату».

Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне сыграют со Словакией в Казани, а 11 сентября в Мариборе померятся силами со Словенией. 

Ранее отец Агаларова высказался о попадании сына в расширенную заявку сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить