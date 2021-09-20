Кафанов высказался о возвращении Сафонова в сборную России

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов прокомментировал включение в расширенный список национальной команды голкипера ФК «Краснодар» Матвея Сафонова.

«Сафонов после того, как его не вызвали в национальную команду, ещё до сентябрьских матчей провёл два хороших матча с «Рубином» и «Локомотивом». Ещё после «Рубина» позвонил Матвею и сказал ему: «Такой Сафонов сборной нужен», — заявил Кафанов в интервью «Чемпионату».

Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне сыграют со Словакией в Казани, а 11 сентября в Мариборе померятся силами со Словенией.

Ранее отец Агаларова высказался о попадании сына в расширенную заявку сборной России.