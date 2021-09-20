Отец Агаларова: если Гамид будет полезен сборной России, я буду только рад

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Экс-футболист «Анжи» Руслан Агаларов прокомментировал вызов в сборную России своего сына, форварда «Уфы» Гамида Агаларова.
Отец Агаларова: если Гамид будет полезен сборной России, я буду только рад
  • © официальный твиттер клуба "Уфа"

«Он уже относительно немолодой, 21 год всё-таки. У Гамида сейчас пошла уверенность. Он боец. Я не понимаю, почему у него должно быть волнение, почему он должен стушеваться. Не вижу никаких препятствий для того, чтобы он удачно сыграл. Ментально он готов. Сейчас по факту он попал в расширенный список сборной России. Мы рады, пацан тоже рад. Сейчас у них игра на неделе, надо думать о ней. Если он будет полезен сборной, я буду только рад. Сможет ли он составить конкуренцию, будет зависеть от главного тренера, который определит тактику на матчи. Тренер и будет принимать решение, готов ли Гамид к сборной и как он его вообще видит», — цитирует Агаларова-старшего Sport24.

В нынешнем сезоне форвард «Уфы» провёл восемь матчей в Российской премьер-лиге, забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Газизов прокомментировал попадание Агаларова в расширенный состав сборной России.

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