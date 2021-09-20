Газизов прокомментировал попадание Агаларова в расширенный состав сборной России

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов высказался о вызове форварда команды Гамида Агаларова в расширенный список сборной России на матчи отбора к чемпионату мира-2022, которые пройдут в октябре.

«Конечно, я и тренерский штаб команды поздравили Гамида. Я подошёл и обнял его! Главный тренер сборной России дал ему аванс. За это большое спасибо. Теперь же всё зависит от Агаларова. Для нас это большая честь. А для самого Гамида это испытание, которое он должен пройти. Но я уверен, что он пройдет этот путь с честью. Попадёт ли он в окончательный список? Посмотрим, что сейчас говорить об этом... Если не попадёт — ничего страшного. Это выбор главного тренера», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

21-летний Агаларов — лучший бомбардир нынешнего сезона РПЛ. Он забил восемь мячей в восьми матчах чемпионата страны.

В октябре сборная России проведёт два матча — 8 октября против Словакии в Казани и 11 октября против Словении в Мариборе.

Ранее Карпин прокомментировал вызов Агаларова в сборную России.