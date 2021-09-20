Газизов прокомментировал попадание Агаларова в расширенный состав сборной России
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«Конечно, я и тренерский штаб команды поздравили Гамида. Я подошёл и обнял его! Главный тренер сборной России дал ему аванс. За это большое спасибо. Теперь же всё зависит от Агаларова. Для нас это большая честь. А для самого Гамида это испытание, которое он должен пройти. Но я уверен, что он пройдет этот путь с честью. Попадёт ли он в окончательный список? Посмотрим, что сейчас говорить об этом... Если не попадёт — ничего страшного. Это выбор главного тренера», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».
21-летний Агаларов — лучший бомбардир нынешнего сезона РПЛ. Он забил восемь мячей в восьми матчах чемпионата страны.
В октябре сборная России проведёт два матча — 8 октября против Словакии в Казани и 11 октября против Словении в Мариборе.
Ранее Карпин прокомментировал вызов Агаларова в сборную России.