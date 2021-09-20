Карпин рассказал, почему вызвал Алексея Миранчука в сборную

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин считает, что Алексей Миранчук получает достаточно игровой практики в «Аталанте».
Карпин рассказал, почему вызвал Алексея Миранчука в сборную
  • © Marco Alpozzi/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Не так много играет? Не соглашусь с этим. По-моему, перед сентябрьским сбором он ещё меньше выходил на поле, не провёл в «Аталанте» ни одной игры в основном составе. Сейчас стал играть больше. Пару раз выходил с первых минут. Дальше будем смотреть. Футболистов такого уровня мастерства у нас в России не так много. Поэтому он тоже находится в этом списке», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Ранее Карпин заявил, что уровень Зиньковского позволил ему попасть в расширенный состав сборной.

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