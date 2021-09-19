Безуглов: медицинский департамент ЦСКА может выйти на лидирующие позиции в Европе

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Глава медицинского департамента московского футбольного клуба ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о планах работы его подразделения в ближайшие годы.
Безуглов: медицинский департамент ЦСКА может выйти на лидирующие позиции в Европе
  • © pfc-cska.com

«Если не случится никакого форс-мажора, через год-два медицинский департамент нашего клуба может стать одним из лучших во всей Европе. Секретов пока раскрывать не буду, но поверьте: для этого есть все предпосылки», — цитирует Безуглова пресс-служба армейской команды.

Он признался, что думал над предложением ЦСКА возглавить медицинский департамент относительно недолго, а когда убедился, что у руководства клуба большие амбиции по развитию всего сектора, включающего медико-биологическое обеспечение и прикладные исследования, дал согласие.

«Очень надеюсь, что смогу помочь клубу решить все поставленные задачи», — заключил он.

Напомним, что в августе Безуглов покинул пост главного врача сборной России, который занимал с 2012 года. В данный момент он возглавляет медицинский штаб ЦСКА.

Ранее Безуглов ответил на критику Карпина.

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