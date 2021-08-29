Бывший врач сборной России ответил на критику Карпина

Бывший главный врач сборной России Эдуард Безуглов ответил на критику наставника национальной команды Валерия Карпина.

«Вся информация всегда вовремя предоставлялась в полном объёме», — сказал врач в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Напомним, что в августе Безуглов покинул пост главного врача сборной России, который занимал с 2012 года. В данный момент он возглавляет медицинский штаб ЦСКА.

28 августа Карпин рассказал, что бывшие врачи не предоставили сборной России медицинскую информацию о кандидатах, после чего покинули национальную команду.

В рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года российские футболисты 1 сентября сыграют с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой снова в Москве.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» Алексей Сутормин заменит защитника «Краснодара» Сергея Петрова в сборной России на матчах отборочного раунда ЧМ-2022.