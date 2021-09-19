Смородская — о дерби ЦСКА — «Спартак»: я не жду много голов в этой игре

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась своими ожиданиями от матча восьмого тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Спартак».
Смородская — о дерби ЦСКА — «Спартак»: я не жду много голов в этой игре
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«И «Спартак», и ЦСКА ничего сейчас из себя не представляют. Я не жду много голов от этой игры, будет скучный некачественный футбол», — цитирует слова Смородской «Спорт-Экспресс».

По её мнению, победа в дерби над ЦСКА, конечно, добавит «Спартаку» положительных эмоций и поможет прийти в себя после провального старта в сезоне.

«Но я не верю в такой исход», — сказала Смородская.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» достиг договорённости об аренде стадиона «Лужники» на 49 лет.

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