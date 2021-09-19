Бубнов — об Агаларове: не за горами главная сборная

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов высказался об игре форварда «Уфы» Гамида Агаларова.

«Агаларов обладает всеми необходимыми качествами бомбардира. Хорошая игра на опережении, приличная скорость, голевое чутьё, реализация, результативность — всё это про него», — цитирует Бубнова Sportbox.

Он также отметил, что зимой футболист перейдёт в большой российский клуб.

«Не за горами и главная сборная», — добавил Бубнов.

На счету Агаларова восемь голов в восьми матчах чемпионата России в этом сезоне, нападающий возглавляет список лучших бомбардиров турнира. Также в сентябре форвард трижды отличился в двух матчах за молодёжную сборную России.

Ранее Шамиль Газизов высказался об Агаларове.