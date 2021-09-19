Бубнов — об Агаларове: не за горами главная сборная
«Агаларов обладает всеми необходимыми качествами бомбардира. Хорошая игра на опережении, приличная скорость, голевое чутьё, реализация, результативность — всё это про него», — цитирует Бубнова Sportbox.
Он также отметил, что зимой футболист перейдёт в большой российский клуб.
«Не за горами и главная сборная», — добавил Бубнов.
На счету Агаларова восемь голов в восьми матчах чемпионата России в этом сезоне, нападающий возглавляет список лучших бомбардиров турнира. Также в сентябре форвард трижды отличился в двух матчах за молодёжную сборную России.
Ранее Шамиль Газизов высказался об Агаларове.