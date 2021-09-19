Бубнов — об Агаларове: не за горами главная сборная

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Бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов высказался об игре форварда «Уфы» Гамида Агаларова.

«Агаларов обладает всеми необходимыми качествами бомбардира. Хорошая игра на опережении, приличная скорость, голевое чутьё, реализация, результативность — всё это про него», — цитирует Бубнова Sportbox.

Он также отметил, что зимой футболист перейдёт в большой российский клуб.

«Не за горами и главная сборная», — добавил Бубнов.

На счету Агаларова восемь голов в восьми матчах чемпионата России в этом сезоне, нападающий возглавляет список лучших бомбардиров турнира. Также в сентябре форвард трижды отличился в двух матчах за молодёжную сборную России.

Ранее Шамиль Газизов высказался об Агаларове.

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