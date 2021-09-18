Мостовой не считает, что Витории грозит отставка из «Спартака»

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Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о перспективах главного тренера красно-белых португальца Руя Витории.
Мостовой не считает, что Витории грозит отставка из «Спартака»
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«На данный момент Витории вряд ли грозит увольнение. Только если «Спартак» проиграет ЦСКА, тогда руководство пойдет на крайние меры. Если же «Спартак» победит, то не уйдёт вовсе, так как победа над таким противником — это сразу скачок на вершину таблицы. Тем более игроки заявляли о поддержке тренера», — приводит слова Мостового «Спорт день за днём».

Португальский специалист возглавил «Спартак» перед началом сезона-2021/22. Под его руководством команда провела 10 матчей во всех турнирах и одержала всего три победы.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 20 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — 19:30 мск.

Ранее бизнесмен Леонид Богуславский рассказал о попытке инвестиций в «Спартак».

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