Богуславский рассказал о попытке вложить инвестиции в «Спартак»

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Миллиардер Леонид Богуславский рассказал, что футбол в России невыгоден для инвесторов.
Богуславский рассказал о попытке вложить инвестиции в «Спартак»
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«Желание и возможности есть. Но в России это не сработает. При очень хорошем менеджменте, стабильном попадании в еврокубки и эффективной купле-продаже игроков можно сводить концы с концами. Но при этом о чемпионстве и высоких местах в еврокубках можно не мечтать», — цитирует Богуславского «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что всерьёз задумывался вложиться в «Спартак», но отказался от этой идеи из-за невыгодности проекта.

Богуславский добавил, что в России высокий уровень коррупции.

Ранее агент подтвердил, что «Спартак» мог приобрести футболиста сборной Аргентины Монтьеля.

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