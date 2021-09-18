Богуславский рассказал о попытке вложить инвестиции в «Спартак»

Миллиардер Леонид Богуславский рассказал, что футбол в России невыгоден для инвесторов.

«Желание и возможности есть. Но в России это не сработает. При очень хорошем менеджменте, стабильном попадании в еврокубки и эффективной купле-продаже игроков можно сводить концы с концами. Но при этом о чемпионстве и высоких местах в еврокубках можно не мечтать», — цитирует Богуславского «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что всерьёз задумывался вложиться в «Спартак», но отказался от этой идеи из-за невыгодности проекта.

Богуславский добавил, что в России высокий уровень коррупции.

Ранее агент подтвердил, что «Спартак» мог приобрести футболиста сборной Аргентины Монтьеля.