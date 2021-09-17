Агент подтвердил, что «Спартак» мог приобрести футболиста сборной Аргентины Монтьеля

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Марсело Симонян, агент защитника сборной Аргентины и «Ривер Плейт» Гонсало Монтьеля, подтвердил, что московский футбольный клуб «Спартак» мог приобрести его клиента.
Агент подтвердил, что «Спартак» мог приобрести футболиста сборной Аргентины Монтьеля
  • © Juan Ignacio Roncoron / AP

«Попов действительно вёл переговоры со мной и моим партнёром по переходу Гонсало в «Спартак». Мы, в свою очередь, общались с «Ривером». €10 млн за трансфер Гонсало плюс 25% профсоюзу? Все разговоры шли официально, и сделка за эти деньги была вполне реальной», — цитирует Симоняна Eurostavka.

По его словам, он изначально опроверг информацию об общении с Поповым, так как общение было сугубо конфиденциальным.

«Не имею права раскрывать детали переговоров между моими клиентами и клубами», — заявил представитель игрока.

24-летний Монтиэль провёл за «Ривер Плейт» 138 матчей, забил шесть мячей и отдал 14 результативных передач. На его счету также 13 игр за сборную Аргентины.

Ранее нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал информацию о конфликте с главным тренером команды Руем Виторией.

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