Ларссон отреагировал на слухи о конфликте с Виторией
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- РИА Новости
«Это фейк, который даже комментировать смешно. У нас с тренером нет и никогда не было проблем. Если кто-то думает, что такие сообщения перед дерби нас потревожат, он ошибается. Наша сила — в единстве. Работаем и не отвлекаемся», — цитирует Ларссона «Спорт-Экспресс».
20 сентября «Спартак» сыграет с ЦСКА в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. Начало — в 19:30 мск.
Ранее в «Спартаке» опровергли слова комментатора Дмитрия Губерниева о переговорах с бывшим главным тренером сборной России Сланиславом Черчесовым.