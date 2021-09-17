В «Спартаке» опровергли слова Губерниева о переговорах с Черчесовым

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о переговорах клуба с бывшим главным тренером сборной России Сланиславом Черчесовым.

«Насколько я знаю, «Спартак» вёл переговоры с Черчесовым несколько лет назад. Видимо, Дмитрий Губерниев имеет в виду те далекие времена. Сейчас главный тренер «Спартака» — Руй Витория. Клуб не ищет и не искал ему замену», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

С 2016 по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России по футболу. Он также тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 год и приводил красно-белых к серебру чемпионата России.

В мае 2021 года главным тренером «Спартака» был назначен Руй Витория. Под его руководством команда после семи туров занимает девятое место в Российской премьер-лиге.

Ранее Губерниев рассказал, что Черчесов вёл переговоры со «Спартаком».