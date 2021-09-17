Губерниев рассказал, что Черчесов вёл переговоры со «Спартаком»

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о возможном назначении экс-наставника сборной России Станислава Черчесова главным тренером московского «Спартака».

«Чувствую, придёт Черчесов в «Спартак»! Ох, помяните моё слово! А они разве не вели переговоры? Да я даже знаю, какие деньги Черчесов просил. Ну, может, это были не переговоры. А так, допустим: «Станислав Саламович, придёте?» На что он ответил: «Приду!» У него спрашивают: «Сколько?» А он такой говорит: «Пять!» Или, допустим: «Семь!» — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, далеко не факт, что данное сотрудничество принесло бы какие-то плоды, но аудитории точно было бы веселее следить за клубом и российским футболом.

С 2016 года по 2021-й Черчесов возглавлял сборную России по футболу. Он также тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 год и приводил красно-белых к серебру чемпионата России.

В мае 2021 года главным тренером «Спартака» был назначен Руй Витория. Под его руководством команда после семи туров занимает девятое место в Российской премьер-лиге.

Ранее нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал об опыте общения с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым во время их совместной работы в грозненском «Тереке».