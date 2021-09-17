Лебеденко: вопреки расхожему мнению, Черчесов — не тиран

Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал об опыте общения с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым во время их совместной работы в грозненском «Тереке» (ныне — «Ахмат»).

«Саламыч — жёсткий, но справедливый. Когда я был в «Ростове», пошёл слух, что он туда приедет. Все напряглись — типа придёт тиран. Но потом через несколько лет я с ним встретился и понял: он не страшный, нормальный мужик со своим видением футбола», — цитирует футболиста Sport24.

Он добавил, что Черчесов — мотиватор.

Лебеденко также рассказал, что именно от Черчесова он получил самый крупный штраф в карьере.

«Меня Черчесов оштрафовал на $10 тыс., когда я не смог приехать на тренировку», — сказал спортсмен.

Ранее Черчесов высказал мнение по поводу перспектив московского «Спартака» в еврокубках в нынешнем сезоне.