Лебеденко: вопреки расхожему мнению, Черчесов — не тиран
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«Саламыч — жёсткий, но справедливый. Когда я был в «Ростове», пошёл слух, что он туда приедет. Все напряглись — типа придёт тиран. Но потом через несколько лет я с ним встретился и понял: он не страшный, нормальный мужик со своим видением футбола», — цитирует футболиста Sport24.
Он добавил, что Черчесов — мотиватор.
Лебеденко также рассказал, что именно от Черчесова он получил самый крупный штраф в карьере.
«Меня Черчесов оштрафовал на $10 тыс., когда я не смог приехать на тренировку», — сказал спортсмен.
Ранее Черчесов высказал мнение по поводу перспектив московского «Спартака» в еврокубках в нынешнем сезоне.