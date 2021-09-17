Черчесов: «Спартак» обеспечил себе хлопоты в еврокубках

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча «Спартак» — «Легия» в первом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА (0:1).
Черчесов: «Спартак» обеспечил себе хлопоты в еврокубках
  • РИА Новости

«Эти три очка, которые набрали поляки, повышают их шансы сыграть в еврокубках весной. «Спартак», напротив, обеспечил себе хлопоты в борьбе за еврокубковую весну», — цитирует Черчесова Interia.

В первом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА «Спартак» проиграл «Легии» со счётом 0:1. Матч проходил в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Ранее сообщалось, что президент «Легии» Дариуш Миодуски назвал Черчесова хорошим тренером для «Спартака».

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