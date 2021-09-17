Черчесов: «Спартак» обеспечил себе хлопоты в еврокубках
- РИА Новости
«Эти три очка, которые набрали поляки, повышают их шансы сыграть в еврокубках весной. «Спартак», напротив, обеспечил себе хлопоты в борьбе за еврокубковую весну», — цитирует Черчесова Interia.
В первом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА «Спартак» проиграл «Легии» со счётом 0:1. Матч проходил в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
Ранее сообщалось, что президент «Легии» Дариуш Миодуски назвал Черчесова хорошим тренером для «Спартака».