«Бавария» забила семь безответных мячей «Бохуму» в Бундеслиге

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Мюнхенская «Бавария» разгромила «Бохум» в матче восьмого тура немецкой футбольной Бундеслиги.
«Бавария» забила семь безответных мячей «Бохуму» в Бундеслиге
  • Reuters

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 7:0.

В составе хозяев дубль оформил Йозуа Киммих, по одному мячу забили Лерой Зане, Серж Гнабри, Роберт Левандовски и Эрик Шупо-Мотинг. Также игрок «Бохума» Константинос-Вассилиос Ламбропулос отметился автоголом.

«Бавария» набрала 13 очков и возглавила турнирную таблицу чемпионата Германии по футболу. 

Ранее сообщалось, что футболист «Баварии» Кингсли Коман перенёс операцию на сердце.

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