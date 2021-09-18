«Бавария» забила семь безответных мячей «Бохуму» в Бундеслиге
- Reuters
Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 7:0.
В составе хозяев дубль оформил Йозуа Киммих, по одному мячу забили Лерой Зане, Серж Гнабри, Роберт Левандовски и Эрик Шупо-Мотинг. Также игрок «Бохума» Константинос-Вассилиос Ламбропулос отметился автоголом.
«Бавария» набрала 13 очков и возглавила турнирную таблицу чемпионата Германии по футболу.
Ранее сообщалось, что футболист «Баварии» Кингсли Коман перенёс операцию на сердце.