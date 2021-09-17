Футболист «Баварии» Коман перенёс операцию на сердце
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«Вчера Кингсли перенёс операцию. У него случилось лёгкое нарушение сердечного ритма», — цитирует специалиста пресс-служба «Баварии».
По его словам, у игрока иногда возникали проблемы с дыханием, в связи с чем был сделан долгосрочный мониторинг ЭКГ, а затем незамедлительно была проведена операция.
«Со вторника он приступит к кардиотренировкам и не пропустит более полутора-двух недель», — добавил Нагельсманн.
Ранее сообщалось, что Коман не хочет подписывать новый контракт с «Баварией».