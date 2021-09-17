Футболист «Баварии» Коман перенёс операцию на сердце

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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн сообщил, что полузащитник команды Кингсли Коман перенёс операцию на сердце.
Футболист «Баварии» Коман перенёс операцию на сердце
  • © Matthias Schrader / AP

«Вчера Кингсли перенёс операцию. У него случилось лёгкое нарушение сердечного ритма», — цитирует специалиста пресс-служба «Баварии».

По его словам, у игрока иногда возникали проблемы с дыханием, в связи с чем был сделан долгосрочный мониторинг ЭКГ, а затем незамедлительно была проведена операция.

«Со вторника он приступит к кардиотренировкам и не пропустит более полутора-двух недель», — добавил Нагельсманн.

Ранее сообщалось, что Коман не хочет подписывать новый контракт с «Баварией».

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