Захарова назвала болезнью призывы политиков из США бойкотировать Олимпиаду в Китае

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призывы американских политиков к бойкоту Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Не первый раз они обсуждают бойкот в отношении Китая, других стран, в отношении других вообще крупных мероприятий. У них такая, наверное, болезнь — постоянно обсуждать бойкоты и то, как, каким образом кому нагадить», — цитирует Захарову ТАСС.

Она отметила, что спорт и олимпийское движение не должны быть связаны с подобными вещами. По её мнению, не стоит обращать внимание, что обсуждают по этому поводу в США.

«Не первый и не последний раз мы слышим оттуда весь этот бред», — добавила Захарова.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее в МИД России сообщили, что не получили ответа от США по поводу визы легкоатлетки Марии Ласицкене.