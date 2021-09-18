В МИД России сообщили, что не получили ответа от США по поводу визы Ласицкене

В департаменте информации и печати Министерства иностранных дел (МИД) России высказались о проблемах с получением визы для российской легкоатлетки Марии Ласицкене для поездки на этап Бриллиантовой лиги в американский Юджин.

«Мы пытались помочь олимпийской чемпионке Марии Ласицкене попасть на этап Бриллиантовой лиги в Юджине в этом году. Поэтому в августе этого года в контактах с посольством США в Москве неоднократно ставили вопрос о необходимости выдачи виз ей и другим российским спортсменам. Однако на все наши соответствующие запросы по этому поводу ответа от американцев мы не получили», — приводит слова представителя МИД «Газета.ru».

В ведомстве отметили, что американская сторона в очередной раз сослалась на нехватку персонала и придерживается деструктивной практики по вопросам оформления виз россиян. В министерстве рассматривают это как попытку политического шантажа.

«Продолжим требовать от американских властей беспристрастного и безусловного допуска всех российских спортсменов на соревнования в США и своевременного оформления им американских виз в России. Пора прекратить вести нечестную игру, превращая спорт в инструмент сведения политических счётов», — сказали в МИД.

Ласицкене пропустила этап Бриллиантовой лиги в США из-за невыдачи визы. При этом в американском Юджине с 15 по 24 июля 2022 года пройдёт чемпионат мира по лёгкой атлетике.

Ласицкене является трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту, а эти летом она стала олимпийской чемпионкой.

Ранее легкоатлетка Ярослава Магучих заявила, что после скандальной фотографии с россиянкой Марией Ласицкене украинским спортсменам раздали инструкции по поведению на международных соревнованиях.