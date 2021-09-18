В МИД России сообщили, что не получили ответа от США по поводу визы Ласицкене

Короткая ссылка
В департаменте информации и печати Министерства иностранных дел (МИД) России высказались о проблемах с получением визы для российской легкоатлетки Марии Ласицкене для поездки на этап Бриллиантовой лиги в американский Юджин.
В МИД России сообщили, что не получили ответа от США по поводу визы Ласицкене
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Polyakov

«Мы пытались помочь олимпийской чемпионке Марии Ласицкене попасть на этап Бриллиантовой лиги в Юджине в этом году. Поэтому в августе этого года в контактах с посольством США в Москве неоднократно ставили вопрос о необходимости выдачи виз ей и другим российским спортсменам. Однако на все наши соответствующие запросы по этому поводу ответа от американцев мы не получили», — приводит слова представителя МИД «Газета.ru».

В ведомстве отметили, что американская сторона в очередной раз сослалась на нехватку персонала и придерживается деструктивной практики по вопросам оформления виз россиян. В министерстве рассматривают это как попытку политического шантажа.

«Продолжим требовать от американских властей беспристрастного и безусловного допуска всех российских спортсменов на соревнования в США и своевременного оформления им американских виз в России. Пора прекратить вести нечестную игру, превращая спорт в инструмент сведения политических счётов», — сказали в МИД.

Ласицкене пропустила этап Бриллиантовой лиги в США из-за невыдачи визы. При этом в американском Юджине с 15 по 24 июля 2022 года пройдёт чемпионат мира по лёгкой атлетике.

Ласицкене является трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту, а эти летом она стала олимпийской чемпионкой. 

Ранее легкоатлетка Ярослава Магучих заявила, что после скандальной фотографии с россиянкой Марией Ласицкене украинским спортсменам раздали инструкции по поведению на международных соревнованиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить