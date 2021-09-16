Магучих: для украинских спортсменов сделали инструкции по поведению на соревнованиях

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Ярослава Магучих заявила, что после скандальной фотографии с россиянкой Марией Ласицкене украинским спортсменам раздали инструкции по поведению на международных соревнованиях.
Магучих: для украинских спортсменов сделали инструкции по поведению на соревнованиях
  • © AP Photo/David J. Phillip

«Инструкции появились. Но двигаемся дальше и посмотрим, как это будет в будущем», — цитирует Магучих «Информатор».

Магучих также рассказала, что её тренер, родители и поклонники помогли пережить травлю за фото с Ласицкене.

«Это было тяжело, когда мы были на Олимпиаде, когда всё случилось. Но потом меня мой тренер настраивала на то, что надо абстрагироваться, делать своё дело и более спокойно реагировать на это», — сказала она.

Напомним, что Магучих и Ласицкене сфотографировались на Олимпиаде в Токио. Украинка завоевала бронзу, а россиянка — золото. Потом спортсменки появились на групповом фото с финала Бриллиантовой лиги.

Ранее сообщалось, что на Украине оправдали Магучих за фото с Ласицкене отсутствием флага России.

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