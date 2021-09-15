На Украине оправдали Магучих за фото с Ласицкене отсутствием флага России

Глава Федерации легкой атлетики Украины Равиль Сафиуллин высказался о скандале из-за новой фотографии российской легкоатлетки Марии Ласицкене с украинкой Ярославой Магучих.

«В спорте принято становиться на одну ступень пьедестала и фотографироваться вместе после соревнований. Так они отдают дань уважения честной борьбе. Тем более там не было флага России», — цитирует Сафиуллина «Обозреватель».

Напомним, что австралийская легкоатлетка Элинор Паттерсон опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с Ласицкене и Магучих на соревнованиях по лёгкой атлетике в Цюрихе.

На летних Олимпийских играх в Токио россиянка завоевала золотую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту, а украинка — бронзовую. После соревнований легкоатлетки вместе сфотографировались.

Ранее Ласицкене ответила на вопрос о том, как она относится к скандалу после новой фотографии с Магучих.