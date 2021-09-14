Ласицкене высказалась о новой фотографии с Могучих
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«Я уже один раз ответила на этот вопрос и больше не хочу к этому возвращаться», — цитирует Ласицкене ТАСС.
Напомним, что австралийская легкоатлетка Элинор Паттерсон опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с Ласицкене и Могучих на соревнованиях по лёгкой атлетике в Цюрихе.
На летних Олимпийских играх в Токио россиянка завоевала золотую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту, а украинка — бронзовую. После соревнований легкоатлетки вместе сфотографировались.
Ранее Ласицкене рассказала о том, почему решила пропустить встречу российских призёров Олимпийских игр в Токио с президентом России Владимиром Путиным.