Ласицкене высказалась о новой фотографии с Могучих

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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене ответила на вопрос о том, как она относится к скандалу после новой фотографии с украинкой Ярославой Могучих.
Ласицкене высказалась о новой фотографии с Могучих
  • Reuters
  • © Benoit Tessier

«Я уже один раз ответила на этот вопрос и больше не хочу к этому возвращаться», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Напомним, что австралийская легкоатлетка Элинор Паттерсон опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с Ласицкене и Могучих на соревнованиях по лёгкой атлетике в Цюрихе.

На летних Олимпийских играх в Токио россиянка завоевала золотую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту, а украинка — бронзовую. После соревнований легкоатлетки вместе сфотографировались.

Ранее Ласицкене рассказала о том, почему решила пропустить встречу российских призёров Олимпийских игр в Токио с президентом России Владимиром Путиным.

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