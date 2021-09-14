Ласицкене объяснила, почему пропустила встречу российских олимпийцев с Путиным

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Легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала, почему решила пропустить встречу российских призёров летних Олимпийских игр в Токио с президентом России Владимиром Путиным.
Ласицкене объяснила, почему пропустила встречу российских олимпийцев с Путиным
  • © AP Photo/Francois Mori

«Вопрос участия в этом мероприятии возник сразу после моего возвращения из Японии. Олимпийские игры в Токио не были последним стартом для легкоатлетов, сезон только перевалился за экватор. А за последние шесть лет я по разным причинам не смогла участвовать в большом количестве турниров. Было очень много потеряно, поэтому мне очень хотелось выступать до конца сезона», — цитирует Ласицкене ТАСС.

По словам легкоатлетки, мероприятие в Кремле подразумевало бы для неё отказ от всех сентябрьских соревнований, в том числе и финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

«Участие в этих соревнованиях было очень важно для меня в плане подготовки к чемпионату мира и Европы. Все это понимают, поэтому мы поехали соревнования», — сказала она.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио Ласицкене завоевала золотую медаль по прыжкам в высоту.

Ранее Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

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