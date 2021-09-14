Ласицкене объяснила, почему пропустила встречу российских олимпийцев с Путиным
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«Вопрос участия в этом мероприятии возник сразу после моего возвращения из Японии. Олимпийские игры в Токио не были последним стартом для легкоатлетов, сезон только перевалился за экватор. А за последние шесть лет я по разным причинам не смогла участвовать в большом количестве турниров. Было очень много потеряно, поэтому мне очень хотелось выступать до конца сезона», — цитирует Ласицкене ТАСС.
По словам легкоатлетки, мероприятие в Кремле подразумевало бы для неё отказ от всех сентябрьских соревнований, в том числе и финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе.
«Участие в этих соревнованиях было очень важно для меня в плане подготовки к чемпионату мира и Европы. Все это понимают, поэтому мы поехали соревнования», — сказала она.
Напомним, что на Олимпийских играх в Токио Ласицкене завоевала золотую медаль по прыжкам в высоту.
Ранее Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе.