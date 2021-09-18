Гасперини: Миранчук не является нашим ключевым игроком

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Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о российском полузащитнике Алексее Миранчуке.
Гасперини: Миранчук не является нашим ключевым игроком
  • Reuters

«Для меня он не является загадкой, всё зависит от ожиданий. Он не является нашим ключевым игроком, но может им стать», — цитирует Гасперини Tuttomercatoweb.

Он добавил, что футболист может внести вклад в успех команды.

25-летний Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в 2020 году. Он провёл за итальянский клуб 28 матчей, в которых забил четыре мяча.

Ранее в Госдуме прокомментировали выступление российских клубов в еврокубках.

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