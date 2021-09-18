В Госдуме прокомментировали выступление российских клубов в еврокубках

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищёв назвал лимит на легионеров главной причиной неудовлетворительного выступления российских клубов в первых турах еврокубков нового сезона.

По словам политика, не стоит считать результаты матчей российских команд провалом, так как «Спартак» продемонстрировал довольно качественную игру, у «Зенита» было изначально мало шансов против такого соперника, как «Челси», а «Локомотив» и вовсе заработал одно очко, вырвав ничью в игре с «Марселем». Тем не менее Свищёв считает, что отечественные клубы могут и должны показывать лучшие результаты на международных турнирах.

«Причина всех наших неудач в еврокубках давно видна — это лимит. Если мы хотим играть на хорошем уровне на мировой арене, необходимо решить вопрос по поводу лимита на легионеров», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

В матче первого тура группового турнира Лиги Европы УЕФА московский «Локомотив» и «Марсель» сыграли вничью (1:1). Столичный «Спартак» дома проиграл польской «Легии» (0:1), а петербургский «Зенит» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА уступил лондонскому «Челси» (0:1).

Ранее автор проекта реформ российской системы футбольных лиг, представитель компании Hypercube Питер Ньювенхейс заявил, что отмена лимита принесёт большую пользу футболу в России.