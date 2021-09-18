Лахиялов: зимой вернёмся к переговорам с Нурмагомедовым

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Президент махачкалинского футбольного клуба «Легион Динамо» Шамиль Лахиялов заявил, что команда не теряет надежды на подписание контракта с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Лахиялов: зимой вернёмся к переговорам с Нурмагомедовым
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«Оставили вопрос на зиму. Он знает, что мы надеемся и ждём его. Последнее слово за ним. Если он решит, то заявим — место для него есть. Он в курсе, что мы играем 22-го числа с «Уфой». Если ему график позволит, может быть, приедет», — цитирует Лахиялов «РБ-Спорт».

Нурмагомедов не раз заявлял, что хочет попробовать себя в профессиональном футболе.

Профессиональную карьеру бойца россиянин завершил в октябре 2020 года. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

Ранее Лахиялов рассказал о возможном подписании контракта с Нурмагомедовым.

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